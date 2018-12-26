منظمة تجمع الهواتف المستعملة لإعادة تدويرها في أبيدجان

كل سنة ترسل منظمة ميساد غير الحكومية في ساحل العاج 11 طنا من الهواتف المستعلمة الى فرنسا لإعادة تدويرها.

ويجول أعضاء الجمعية على دراجاتهم النارية لتجميع تلك الهواتف من السوق و شرائها، قبل أن يعملوا على فكها و تجهيزها لإعادة التدوير.

أنيس القديحي رافق أحد اعضاء الجمعية في رحلة تجميع الهواتف المستعملة من أسواق أبيدجان.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: AneesBBC@

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