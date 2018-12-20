ماذا يعني خروج القوات الأمريكية من سوريا؟

أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قواتها من سوريا انتقادات على نطاق واسع، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

جاء هذا بعدما قال ترامب إن تنظيم الدولة الإسلامية قد "هُزم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تنتقل إلى "المرحلة التالية من الحملة العسكرية"، لكنها لم تذكر تفاصيل.

ويقدر عدد العسكريين الأمريكيين الموجودين في سوريا اليوم بنحو 2000

وعبر سياسون أمريكيون عن قلقهم تجاه قرار ترامب هذا، في حين أيده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا أنه تسائل عن قانونية وجود القوات الأمريكية في سوريا بالأصل.

ويرى البعض أن سحب القوات الأمريكية من سوريا سيفسح المجال أمام تنظيم الدولة الإسلامية للعودة من جديد أو أن يكون ذلك الانسحاب ضوءا أخضرا لتركيا لتشن عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الاكراد.