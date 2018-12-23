مقتل أكثر من 200 نتيجة تسونامي إندونيسيا

قتل أكثر من 200 شخص على الأقل، بعدما ضرب تسونامي المناطق الساحلية القريبة من مضيق سوندا في إندونيسيا، بحسب ما أعلنه مسؤولون حكوميون.

وأفادت الهيئة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع الكوارث بأن مئات المباني دمرت جراء الأمواج العاتية، وحذرت من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

ويقع مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ويربط بحر جاوة بالمحيط الهندي.

ويعتقد أن موجات تسونامي نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان كراكاتوا.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا منتجع تانجونغ ليسونغ في غربي جاوة، وتظهر صور على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا عنيفة تضرب المنتجع، حيث كانت فرقة روك شهيرة تقيم حفلا.