قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى العراق، لتهنئة القوات الأمريكية هناك بأعياد الميلاد.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وميلانيا سافرا إلى العراق "في وقت متأخر من مساء عيد الميلاد" لتوجيه الشكر إلى القوات هناك على "خدماتهم وإنجازاتهم وتضحياتهم".

وخلال الزيارة، قال ترامب إنه لا توجد خطط لانسحاب الولايات المتحدة من العراق، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي الزيارة بعد أيام من الإعلان عن استقالة وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بسبب خلافات مع ترامب حول الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة.

ومازال هناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم الحكومة في حربها ضد ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأُلغي اجتماع كان مقررا بين ترامب ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي. وقال مكتب عبد المهدي إن الإلغاء جاء بسبب خلافات على كيفية عقد الاجتماع.

وبين مسؤولون أن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف بدلا من الاجتماع.