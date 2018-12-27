البشير يتهم الدول الكبرى بالابتزاز لتركيع بلاده

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن السودان يواجه، ودولا عربية، مخاطر وتهديدات من قبل الدول العظمى، "تمارس الابتزاز السياسي والاقتصادي لتركيعنا".

وأوضح في خطاب ألقاه في حفل لتخريج قادة عسكريين في الخرطوم أن تلك الدول - بحسب ما نقله مراسلنا محمد عثمان - "تهدف إلى السيطرة على موارد الشعوب".

ورفض السودان تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي يفيد بأن قوات الأمن قتلت 37 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي استمرت أسبوعا في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، قوله إن 17 محتجا فقط لقوا حتفهم، وإن 35 شرطيا أصيبوا.