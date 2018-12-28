أبوظبي تعيد فتح سفارتها في دمشق

بدأ العمل في سفارة دولة الإمارات في العاصمة السورية دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله اعتبارا من يوم الخميس، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) إن هذه الخطوة تؤكد "حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي".

وظلت السفارة مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها.

وكانت وزارة الإعلام السورية وزعت مذكرة على الصحفيين، تدعوهم فيها إلى تغطية الحدث في مقر السفارة الموجود في منطقة أبو رمانة في دمشق.

وكانت الإمارات إحدى الدول العربية التي ساندت جماعات المعارضة المسلحة التي سعت إلى الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد، ولكن دورها لم يكن بارزا مثل دور السعودية، أو قطر، أو تركيا، بحسب ما ذكرته مصادر في المعارضة.