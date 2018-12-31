سيدني تحتفل بعام 2019

احتفلت مدينة سيدني الأسترالية بدخول العام الجديد 2019.

وتجمع ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص عند وفي محيط خليج سيدني حيث أنارت الألعاب النارية سماء الليل المظلمة.

ويقدر استخدام ما يقرب من 8 أطنان من الألعاب النارية في عرض هذا العام.