سيدني تحتفل بعام 2019
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

سيدني تحتفل بعام 2019

  • 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

احتفلت مدينة سيدني الأسترالية بدخول العام الجديد 2019.

وتجمع ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص عند وفي محيط خليج سيدني حيث أنارت الألعاب النارية سماء الليل المظلمة.

ويقدر استخدام ما يقرب من 8 أطنان من الألعاب النارية في عرض هذا العام.

مواضيع ذات صلة