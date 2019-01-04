بلد القبائل حيث الحديث بأكثر من 800 لغة!

بلد في طرف بعيد من العالم يضم العديد من القبائل يسكنه ثمانية ملايين نسمة يتحدثون بأكثر من 800 لغة بين الجبال والجزر!
بلد تعداده ثمانية ملايين يتحدثون بأكثر من 800 لغة
- 4 يناير/ كانون الثاني 2019
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