بلد القبائل حيث الحديث بأكثر من 800 لغة!
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بلد تعداده ثمانية ملايين يتحدثون بأكثر من 800 لغة

  • 4 يناير/ كانون الثاني 2019

بلد في طرف بعيد من العالم يضم العديد من القبائل يسكنه ثمانية ملايين نسمة يتحدثون بأكثر من 800 لغة بين الجبال والجزر!