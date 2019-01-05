عالم الكتب: كتابات عاموس عوز والشخصية الإسرائيلية

في الحلقة الجديد من عالم الكتب، لقاء مع الكاتبة الكويتية عائشة المحمود حول روايتها الجديدة " وطن مزور.. يوميات البن والحناء".

ورحيل عاموس عوز أشهر الروائيين الإسرائيليين ، وكيف كانت كتاباته وشخصيته تجسيدا للنفسية الإسرائيلية واللغة العبرية منذ قيام اسرائيل عام ثمانية وأربعين.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتشويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا