حكاية مغربية غادرت لاستعادة أحفادها من تنظيم الدولة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حكاية مغربية غادرت لاستعادة أحفادها من تنظيم الدولة

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2019

لا يزال الغموض يلف مصير المئات من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الموجودين في مخيمات خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال البلاد، خاصة بعد قرار الادارة الاميركية سحب قواتها من هناك.

نحو الف وخمسمئة من النساء والاطفال الذي قتل أباءهم وازواجهم او اعتقلوا خلال المعارك ضد التنظيم، ترفض غالبية الدول التي يتحدرون منها السماح لهم بالعودة.

بي بي سي التقت مسنة مغربية تكبدت مشقة السفر إلى الرقة قبل اكثر من عامين لاستعادة عائلة ابنها الذي قتل هناك في قصف للتحالف، وعلقت هناك منذ ذاك الحين.

تقرير فراس كيلاني

مواضيع ذات صلة