انقاذ متزلج في مناورة هليكوبتر دراماتيكية
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انقاذ متزلج في مناورة هليكوبتر دراماتيكية

  • 11 يناير/ كانون الثاني 2019

هبطت مروحية بشكل درامي على جبال الأب في فرنسا لإنقاذ متزلج شاب يعاني من إصابة في الركبة

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