من يكذب أكثر النساء أم الرجال؟

قام باحثون من ألمانيا وإسرائيل بمئات التجارب النفسية التي شملت أكثر من 44 ألف مشارك - حول موضوع خيانة الأمانة. تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن خيانة الأمانة مرتبطة بعمر وجنس الشخص.