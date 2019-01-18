من يكذب أكثر النساء أم الرجال؟
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من يكذب أكثر النساء أم الرجال؟

  • 18 يناير/ كانون الثاني 2019

قام باحثون من ألمانيا وإسرائيل بمئات التجارب النفسية التي شملت أكثر من 44 ألف مشارك - حول موضوع خيانة الأمانة. تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن خيانة الأمانة مرتبطة بعمر وجنس الشخص.

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