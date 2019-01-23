من هم ضحايا الحرب الخفية في اليمن؟

في مايو /آيار ٢٠١٧، أطلقت القوات الخاصة الأمريكية أكبر مداهمة برية ضد أهداف القاعدة في جنوب اليمن و قالت إنه تسبب في قتل سبعة أهداف لتنظيم القاعدة.

لكن هناك ما يدل على أنهم أيضاً قتلوا خمسة مدنيين، منهم فتى عمره 15 عاما، ورجلا مسنا في الثمانين من عمره.

كشف تحقيق لبي بي سي ما يدل على مقتل 37 مدنيا في ثلاث ضربات جوية أمريكية واسعة المدى ضد أهداف تنظيم القاعدة.

وأضاف التحقيق أن بعض الأفراد، الذين زعمت القوات الخاصة الأمريكية، أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في الواقع يعملون مع الجيش اليمني، من أجل تحقيق الأهداف نفسها التي يسعى إليها الجيش الأمريكي.

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