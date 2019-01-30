عالم الكتب: "حكاية فخراني: سماع المعلم لروح يتكلم"

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب لقاء مع الكاتب المصري محمد موافي حول روايته الثانية " حكاية فخراني : سماع المعلم لروح يتكلم" والتي تتناول عدة حقب في التاريخ من حياة محي الدين بن عربي إلى حكاية الفخراني الذي هرب من السخرة في عهد محمد علي باشا إلى العصر الحديث الذي يعيشه حفيده بحثا عن مخطوط جده الصوفي.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتشويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا