كيف ستكون وسائل المواصلات عام 2050؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف ستكون وسائل المواصلات عام 2050؟

  • 10 فبراير/ شباط 2019

من المتوقع أن يصل عدد المركبات على كوكبنا إلى ملياري مركبة بحلول عام 2030 ، ولكننا سنستخدمها بطرق مختلفة للغاية، وفقًا للخبراء.

مواضيع ذات صلة