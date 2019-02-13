أظهرت مقاطع فيديو التقطها محتجون سودانيون صوراً لملثمين يطاردون المحتجين ويوسعونهم ضرباً ويقتادونهم لمراكز اعتقال سرية تابعة لأجهزة الأمن.فما هي فرق الاعتقال هذه؟ وأين تقع مراكز الاعتقال؟ وماذا يحدث خلف جدرانها؟

فريق "بي بي سي أفريقيا آي للوثائقيات الاستقصائية" يراجع العشرات من مقاطع الفيديو التي صورت خلال الاحتجاجات الجارية في السودان، ويتحدث إلى شهود عيان نجوا من التعذيب.

عدد من هؤلاء المشاركين في الاحتجاجات تحدث عن مركز احتجاج يخشاه الكثيرون يطلق عليه اسم "الثلاجة" حيث تستخدم درجة الحرارة المنخفضة كوسيلة للتعذيب.