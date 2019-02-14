عالم الكتب: حصاد الدورة الخمسين لمعرض القاهرة

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب" تستمعون إلى متابعة لحصاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في عيده الخمسين، كما نتوقف بالشرح والتفصيل للعناوين التي وصلت إلى القائمة القصيرة من الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة إعلاميا بـ"بوكر العربية".

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق. تستمعون إليه في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا..