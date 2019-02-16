بالفيديو: نسر يتجمد من البرد في الولايات المتحدة الأمريكية

عثر أعضاء في محمية طيور في ولاية ميشيغان الأمريكية على نسر أصلع لا يستطع الطيران .
كانت كرة جليدية تعيق حركة الطائر لذا سارع أعضاء المحمية في مساعدته لإذابة الجليد.
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عثر أعضاء في محمية طيور في ولاية ميشيغان الأمريكية على نسر أصلع لا يستطع الطيران .
كانت كرة جليدية تعيق حركة الطائر لذا سارع أعضاء المحمية في مساعدته لإذابة الجليد.