بالفيديو: نسر يتجمد من البرد في الولايات المتحدة الأمريكية
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بالفيديو: نسر يتجمد من البرد في الولايات المتحدة الأمريكية

  • 16 فبراير/ شباط 2019

عثر أعضاء في محمية طيور في ولاية ميشيغان الأمريكية على نسر أصلع لا يستطع الطيران .

كانت كرة جليدية تعيق حركة الطائر لذا سارع أعضاء المحمية في مساعدته لإذابة الجليد.

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