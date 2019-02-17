أعلن علماء أمريكيون عن توصلهم إلى انتاج حيوانات معدلة وراثيا بحيث تكون مُقاوِمة لأمراض معينة، يمكن للمزارعين الفقراء في افريقيا الاستعانة بها على المعيشة.

ويتعاون معهم علماء في اسكتلندا في محاولة لإنتاج حيوانات أكثر قدرة على إدرار الحليب.