علماء يحاولون إجراء تعديلات جينية على الحيوانات لمقاومة الأمراض
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حيوانات معدلة وراثيا: هل يساهم التعديل الوراثي في حل مشكلة نقص الغذاء؟

  • 17 فبراير/ شباط 2019

أعلن علماء أمريكيون عن توصلهم إلى انتاج حيوانات معدلة وراثيا بحيث تكون مُقاوِمة لأمراض معينة، يمكن للمزارعين الفقراء في افريقيا الاستعانة بها على المعيشة.

ويتعاون معهم علماء في اسكتلندا في محاولة لإنتاج حيوانات أكثر قدرة على إدرار الحليب.

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