بالفيديو: تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا

هدمت السلطات في كولومبيا بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.

وقالت السلطات إن المبنى المكون من 6 طوابق كان يجذب السياح، وأصبح مكانا تمجد فيه تجارة المخدرات، وبدلا عنه ستقام حديقة تخلد ذكرى ضحايا إسكوبار.