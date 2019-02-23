بالفيديو: تفجير منزل "ملك الكوكايين" في كولومبيا

هدمت السلطات في كولومبيا بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.
وقالت السلطات إن المبنى المكون من 6 طوابق كان يجذب السياح، وأصبح مكانا تمجد فيه تجارة المخدرات، وبدلا عنه ستقام حديقة تخلد ذكرى ضحايا إسكوبار.
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هدمت السلطات في كولومبيا بالمتفجرات مبنى "موناكو" الذي كان يسكنه تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.
وقالت السلطات إن المبنى المكون من 6 طوابق كان يجذب السياح، وأصبح مكانا تمجد فيه تجارة المخدرات، وبدلا عنه ستقام حديقة تخلد ذكرى ضحايا إسكوبار.