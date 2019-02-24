تعهد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال في ختام قمة للكنيسة الكاثوليكية عن الاعتداء على الأطفال.

وقال البابا إن رجال الدين المتهمين بالاعتداء على الأطفال "أدوات الشيطان"، وتعهد بمواجهة كل قضية "بأقصى درجات الجدية".

وأضاف الحبر الأعظم أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يذكره بالطقوس الدينية الوثنية الخاصة بالتضحية بالأطفال.

وفي الأسابيع المقبلة يتوقع أن يصدر الفاتيكان خارطة طريق للتعامل مع مزاعم اعتداء رجال دين على الأطفال وفقا لخبرات المشاركين في الاجتماع.