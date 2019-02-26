عالم الكتب: أدب الرحلات وجائزة ابن بطوطة

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب" نقاش عن أدب الرحلات العربي المعاصر، بمناسبة إعلان جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات في معرض الدار البيضاء للكتاب والنشر.

نقاش عن موضوعات الكتابة الراهنة وهل لا تعتمد على تحقيق التراث فقط أم تتناول موضوعات معاصرة عن الأنا والآخر.

عالم الكتب برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.