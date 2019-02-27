ترامب "عنصري ومخادع"

وصف المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، موكله السابق بـ"العنصري والمخادع".

وقال كوهين، في إفادته العلنية أمام للكونغرس، إن ترامب كان على علم مسبق بتسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

كما تحدث كوهين عن معرفة الرئيس الأمريكي المسبقة بالاجتماع الذي جرى في برج ترامب بنيويورك بين معاونيه في الحملة الانتخابية ومحامٍ روسي، وهو الأمر الذي ينفيه ترامب.

من جانبه غرد الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر قائلا إن كوهين " يكذب من أجل تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحقه".

وكانت محكمة أمريكية قد قضت في وقت سابق بسجن كوهين ثلاثة أعوام بتهمة مخالفة قواعد تمويل الحملات الانتخابية والتهرب الضريبي والكذب على الكونغرس.