"إحساس لا يوصف... أنت حر"

أطلقت السلطات المصرية سراح المصور الصحفى محمود أبوزيد الشهير بـ "شوكان" عقب انتهاء فترات العقوبة المقررة عليه في قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية".

وكانت عقوبة شوكان المقررة بخمس سنوات قد انتهت في أغسطس/آب الماضي غير أنه لم يتمكن من دفع تعويضات مقررة ضده ضمن الحكم، فأضيفت إليه عقوبة الحبس ستة أشهر، انتهت في ١٦ فبراير/شباط الماضي.

وكان شوكان يعمل لحساب وكالة "ديموتيكس" البريطانية عندما ألقت السلطات المصرية القبض عليه في 14 أغسطس/ آب 2013 أثناء تغطيته عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية، شرقي القاهرة.

اعداد: سالي نبيل، مروة ناصر