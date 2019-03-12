عالم الكتب: الرواية العربية وقضايا العنصرية والعبودية

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب" ،لقاء مع الشاعرة العمانية عائشة السيفي وتغطية لملتقى الرواية العربية في تونس الذي فتح ملفات العنصرية والعبودية ومقاربات التحرر في الكتابة الروائية العربية، وتجربة شاعر كويتي افتتح مقهى للكتب في الكويت.

"عالم الكتب" برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا