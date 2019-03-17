بالورود وبرقصة الهاكا تكريم ضحايا كرايست تشيرتش

تقيم نيوزيلندا الأحد مراسم تكريم لضحايا الاعتداء الدامي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش

قتل 50 شخصا وأصيب مثلهم في الاعتداء، الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندا.

ولا يزال اثنان من المصابين في حالة حرجة.