بالورود وبرقصة الهاكا تكريم ضحايا كرايست تشيرتش

تقيم نيوزيلندا الأحد مراسم تكريم لضحايا الاعتداء الدامي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش
قتل 50 شخصا وأصيب مثلهم في الاعتداء، الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندا.
ولا يزال اثنان من المصابين في حالة حرجة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تقيم نيوزيلندا الأحد مراسم تكريم لضحايا الاعتداء الدامي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش
قتل 50 شخصا وأصيب مثلهم في الاعتداء، الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندا.
ولا يزال اثنان من المصابين في حالة حرجة.