بالورود وبرقصة الهاكا تكريم ضحايا كرايست تشيرتش
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بالورود ورقصة الهاكا تكريم ضحايا كرايست تشيرتش

  • 17 مارس/ آذار 2019

تقيم نيوزيلندا الأحد مراسم تكريم لضحايا الاعتداء الدامي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش

قتل 50 شخصا وأصيب مثلهم في الاعتداء، الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندا.

ولا يزال اثنان من المصابين في حالة حرجة.

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