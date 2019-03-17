هجوم نيوزيلندا: "والدي تلقى الرصاصة بدلا عني"
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هجوم نيوزيلندا: "والدي تلقى الرصاصة بدلا عني"

  • 17 مارس/ آذار 2019

كان علي أديبة يصلي في مسجد النور عندما حدث الهجوم على المسجد

مواضيع ذات صلة