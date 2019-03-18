"أتنكر في زي رجل لأعول أسرتي"

اضطرت الفتاة الهندية نيها شارما إلى قص شعرها وارتداء ملابس الرجال لتستطيع أن تعمل في مهنة الحلاقة بعد مرض والدها.
وتقول نيها إنها تواجه صعوبات كثيرة في مجتمعها وخاصة أنها تمارس مهنة يحتكرها الرجال.
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اضطرت الفتاة الهندية نيها شارما إلى قص شعرها وارتداء ملابس الرجال لتستطيع أن تعمل في مهنة الحلاقة بعد مرض والدها.
وتقول نيها إنها تواجه صعوبات كثيرة في مجتمعها وخاصة أنها تمارس مهنة يحتكرها الرجال.