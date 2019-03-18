"أتنكر في زي رجل لأعول أسرتي"
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"أنا امرأة لكنني أعيش كرجل لأعول أسرتي"

  • 18 مارس/ آذار 2019

اضطرت الفتاة الهندية نيها شارما إلى قص شعرها وارتداء ملابس الرجال لتستطيع أن تعمل في مهنة الحلاقة بعد مرض والدها.

وتقول نيها إنها تواجه صعوبات كثيرة في مجتمعها وخاصة أنها تمارس مهنة يحتكرها الرجال.

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