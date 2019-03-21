عبارة الموصل: سرعة جريان مياه دجلة صعبت عمليات الإنقاذ

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم اليوم الخميس، إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل.
وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات في إنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
لقي عشرات الأشخاص مصرعهم اليوم الخميس، إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل.
وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات في إنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.