عبارة الموصل: سرعة جريان مياه دجلة صعبت عمليات الإنقاذ
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عبارة الموصل: سرعة جريان مياه دجلة صعبت عمليات الإنقاذ

  • 21 مارس/ آذار 2019

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم اليوم الخميس، إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل.

وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات في إنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.

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