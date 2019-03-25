عالم الكتب: رحلة إلى بلاد السامبا

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب، نتوجه إلى البرازيل وحديث مع القاص والكاتب مختار سعد شحاته عن كتابه الجديد " رحلة إلى بلاد السامبا: يوميات عربي في البرازيل"، كما نتساءل هل يفضل الكتاب الشبان العناوين المثيرة لإصداراتهم؟ ولقاء مع الكاتبة المصرية المقيمة في لندن، عائشة عبد المجيد. "عالم الكتب" برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق. تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.