لحظة توقيع ترامب إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة
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لحظة توقيع دونالد ترامب لإعلان يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

  • 25 مارس/ آذار 2019

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وجاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

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