ما علاقة السجق بالسياسة؟

الكاشير هو نوع من أنواع اللحوم الباردة المصنعة في الجزائر الشبيهة بحجم و شكل " المورتاديلا" . و يحظى الكاشير بشعبية واسعة لسهولة استخدام شرائحه في تحضير "ساندويتشات" أو وجبات خفيفة.

لكن لحم "الكاشير " أخذ بعدا سياسيا منذ الانتخابات الرئاسية عام 2014، حيث انتشرت أخبار عن تقديمه في تجمعات جماهيرية ينظمها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة. ومن هنا ربط المتظاهرون "الكاشير " بالفساد والرشوة . و انتشر استخدامه في احتجاجات الجزائريين الأخيرة كرمز للتعبير عن رفض المتظاهرين للنظام الحاكم و استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وتشير بعض الأنباء إلى أن الجزائريين يعزفون حاليا عن شراء " الكاشير " مما قد يتسبب في خسائر للشركات التي تنتجه.