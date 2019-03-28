"عار عليك يا إسرائيل" سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة

بحث مجلس الأمن الدولي قضية هضبة الجولان خلال جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة يوم الإثنين 25 مارس 2019.
خلال الجلسة حدث سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل
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بحث مجلس الأمن الدولي قضية هضبة الجولان خلال جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة يوم الإثنين 25 مارس 2019.
خلال الجلسة حدث سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل