"عار عليك إسرائيل" سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة
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"عار عليك يا إسرائيل" سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة

  • 28 مارس/ آذار 2019

بحث مجلس الأمن الدولي قضية هضبة الجولان خلال جلسة طارئة بطلب من دمشق بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة يوم الإثنين 25 مارس 2019.

خلال الجلسة حدث سجال بين مندوبي سوريا وإسرائيل

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