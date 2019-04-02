من هو الكوميدي الذي يتصدر سباق رئاسة أوكرانيا؟

فاز فولوديمير زيلينسكي، ممثل كوميدي، ليس لديه خبرة سياسية بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، بحسب النتائج الأولية.

فبعد فرز أغلب الأصوات حصل زيلينسكي على 30 في المئة منها، بينما لم يحصل الرئيس الحالي بترو بوروشينكو سوى على 16 في المئة، ثم حلت رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، في المركز الثالث بحوالي 13 في المئة من الأصوات.

ويشتهر زيلينسكي بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في البرنامج التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، ويقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، وبحسب الدور يعمل "الرئيس" على محاربة الفساد ورموزه