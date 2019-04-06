الرئيس التونسي : لا أرغب في الترشح مرة ثانية
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الباجي قايد السبسي: لا أرغب في الترشح مرة ثانية

  • 6 أبريل/ نيسان 2019

قال رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، إنه لا يرغب في الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2019، رغم أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية.

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