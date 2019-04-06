الرئيس التونسي : لا أرغب في الترشح مرة ثانية

قال رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، إنه لا يرغب في الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2019، رغم أن الدستور يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية.
الباجي قايد السبسي: لا أرغب في الترشح مرة ثانية
- 6 أبريل/ نيسان 2019
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