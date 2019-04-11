الجيش السوداني يعلن عزل عمر البشير من منصبه
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مظاهرات السودان: الجيش السوداني يعلن عزل عمر البشير من منصبه والتحفظ عليه في مكان آمن

  • 11 أبريل/ نيسان 2019

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس، في بيان على التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.

كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

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