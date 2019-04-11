الجيش السوداني يعلن عزل عمر البشير من منصبه

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس، في بيان على التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.
كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
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أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس، في بيان على التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.
كما أعلن تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.