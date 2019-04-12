تحطم أول مركبة فضائية إسرائيلية: "#القمر_ضد_التطبيع"
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سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تحطم أول مركبة فضائية إسرائيلية على القمر

  • 12 أبريل/ نيسان 2019

تحطمت أول مركبة فضائية إسرائيلية خاصة في مهمة إلى القمر بسبب عطب في محركها الأساسي.

وحاولت المركبة الإسرائيلية "بيرشيت" الهبوط على سطح القمر، ولكنها واجهت مصاعب تقنية.

وكانت المهمة تهدف إلى أخذ صور وإجراء اختبارات.

واقتصر الهبوط على سطح القمر بنجاح حتى الآن على الوكالات الفضائية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقا والصين والولايات المتحدة. وقال مسؤول المشروع، موريس كان، عن المهمة: "لم نتمكن من الهبوط بنجاح، ولكننا حاولنا".

وبلغت تكلفة المهمة 100 مليون دولار، وفتحت الطريق أمام مهمات أخرى نحو القمر بتكلفة مالية قليلة.

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