"مليونية السلطة المدنية" في السودان

آلاف المتظاهرين السودانيين يتوافدون على ساحة الاعتصام في "مليونية السلطة المدنية"

توافد آلاف المتظاهرين السودانيين علي مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وتحت شعار "مليونية السلطة المدنية"، يدعو المتظاهرون إلى إقالة المجلس العسكري الانتقالي الحالي وتسليم الحكم إلى مدنيين.

و بحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تتحرك حافلات تقل المتظاهرين إلى مقر الاعتصام من مدينة الغضارف و غيرها من المدن السودانية .

ويرفع المتظاهرون شعار " تسقط ثالث " و ذلك في إشارة إلى عزل الرئيس السوداني عمر البشير و من بعدها إقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي - وزير الدفاع - عوض بن عوف بضغوط شعبية .