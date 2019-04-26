شقيقة زعيم المشتبه بهم في تفجيرات سريلانكا تدين الهجمات

تحدثت أخت زعيم المشتبه بهم وراء تفجيرات سريلانكا إلى يوغيتا ليماي مراسلة بي بي سي، وقالت إنها فقدت الاتصال بشقيقها وإنها لم تعتقد للحظة أنه سيفعل شيء كهذا.

وأسس زهران هاشم مسجدًا في منطقة كاتانكودي في سريلانكا، ولكن وفقا للسكان المحليين لم يكن يعيش في المنطقة منذ عدة سنوات.

يقول رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، إن هاشم قتل في الهجمات التي استهدفت فندق شانجريلا بالعاصمة، كولومبو.

وأضاف أن أجهزة المخابرات في بلده تعتقد أن هناك حوالي 130 مشتبهاً بهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية موجودون في البلاد وأن الشرطة تبحث عن 70 لم يلقى القبض عليهم بعد