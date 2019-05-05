الصادق المهدي: لا نوافق على الوثيقة الأولى

قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني المعارض في تصريحات حصرية لبي بي سي إنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الخميس واعتبر المهدي أنها كانت اختطافا على حد تعبيره.