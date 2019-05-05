الصادق المهدي: لا نوافق على الوثيقة الأولى
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مقابلة حصرية للصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني

  • 5 مايو/ أيار 2019

قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني المعارض في تصريحات حصرية لبي بي سي إنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الخميس واعتبر المهدي أنها كانت اختطافا على حد تعبيره.

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