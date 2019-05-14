عالم الكتب: دولة التلاوة والمنشدين في مصر

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب تستمعون إلى نقاش لكتاب محمود السعدني " ألحان السماء" الذي رصد فيه قيام وتألق دولة القراء والمنشدين في مصر. في النصف الأول من القرن الماضي ثم كادت تتلاشى في العقود الاخيرة ... لماذا برع المصريون في فن التلاوة ؟ وكيف استوعب المزاج العربي بمسلميه ومسيحييه هذه المواهب ؟ ومن أول قارئة رتلت القرآن في الاذاعات المصرية ولماذا توقفت الإذاعات عن بث تسجيلات القرآن بأصوات نسائية؟

"عالم الكتب" برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق. تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب تستمعون إلى نقاش لكتاب محمود السعدني " ألحان السماء" الذي رصد فيه قيام وتألق دولة القراء والمنشدين في مصر.، في النصف الأول من القرن الماضي ثم كادت تتلاشى في العقود الاخيرة.

لماذا برع المصريون في فن التلاوة ؟ وكيف استوعب المزاج العربي بمسلميه ومسيحييه هذه المواهب ؟ ومن أول قارئة رتلت القرآن في الاذاعات المصرية ولماذا توقفت الإذاعات عن بث تسجيلات القرآن بأصوات نسائية؟

"عالم الكتب" برنامج أسبوعي يأتيكم من راديو بي بي سي وموقع بي بي سي عربي، من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق.

تستمعون إليه في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.