لحظة اقلاع القاذفة الإستراتيجية بي 52 الأمريكية من قطر

نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو يظهر قاذفات بي 52 الاستراتيجية وهي تقلع من قاعدة العديد القطرية الجوية.

وتعد القاذفة بي 52 من الأسلحة التي تنتمي إلى عصر الحرب الباردة، إذ ترمز إلى القوة الأمريكية في مجال سلاح الجو بفضل حمولتها الكبيرة من القنابل والذخائر التي تبلغ 35 طناً.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن عددا من قاذفات بي 52 سيكون جزءا من ضمن قوات إضافية في الشرق الأوسط لمواجهة ما تصفه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالـ "مؤشرات الواضحة" على تهديدات إيران للقوات الأمريكية في المنطقة.