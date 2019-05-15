حلم العودة بعد 71 عاما من النكبة

محمود العاصي صياد فلسطيني لاجئ في غزة يحلم بالعودة إلى مسقط رأسه، مدينة يافا التي كانت من أهم المدن الفلسطينية قبل أن يستولي عليها المهاجرون اليهود.

ويصادف الـ15 من مايو / أيار ذكرى "النكبة" الفلسطينية التي وقعت عام 1948 بعد الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، مما أدى إلى تهجير نحو 750 ألف فلسطيني.

وبمناسبة ذكرى النكبة، نظم فلسطينيون مسيرات للمطالبة بحق العودة.

وشهدت المسيرات في غزة اشتباكات مع قوى الجيش الإسرائيلي على الحدود مع إسرائيل أدت إلى إصابة 60 شخصا على الأقل حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين بعد 71 عاما من الشتات ليتجاوز خمسة ملايين حسب تقارير الأمم المتحدة.