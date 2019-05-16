"الأرنب" هو اسم أشهر منحوتة للفنان الأمريكي جيف كونز والتي بيعت في مزاد كريستيز للفن المعاصر في نيويورك مقابل 91.1 مليون دولار، لتصبح أغلى قطعة لفنان على قيد الحياة.

وتعد المنحوتة، التي أنجزها كونز عام 1986، محاكاة لبالون على شكل أرنب.

ويعرف كونز بتصاميم الحيوانات البالونية المصنوعة من الفولاذ المضاد للأكسدة، مثل منحوتة "الكلب البالون البرتقالي" التي بلغ سعرها قرابة 60 مليون دولار.

وهناك الكثير من الأعمال الفنية التي تبدو بسيطة، وأحيانا غريبة، لكنها بيعت بأسعار خيالية. ولعل أشهرها لوحة "من دون عنوان" للفنان الأمريكي ساي توامبلي.