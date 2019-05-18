نفوق قطة ثروتها 100 مليون دولار
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غرامبي ترحل وتترك 100 مليون دولار

  • 18 مايو/ أيار 2019

نفقت غرامبي، تلك القطة التي حازت شهرة عالمية على الإنترنت بوجهها العبوس دائما.

وقال أصحابها في بيان إن غرامبي نفقت يوم الثلاثاء إثر مضاعفات ناتجة عن التهاب في المسالك البولية.

وساعدت قطة أريزونا في "رسم البسمة على وجوه ملايين البشر".

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