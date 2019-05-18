غرامبي ترحل وتترك 100 مليون دولار

نفقت غرامبي، تلك القطة التي حازت شهرة عالمية على الإنترنت بوجهها العبوس دائما.
وقال أصحابها في بيان إن غرامبي نفقت يوم الثلاثاء إثر مضاعفات ناتجة عن التهاب في المسالك البولية.
وساعدت قطة أريزونا في "رسم البسمة على وجوه ملايين البشر".
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
نفقت غرامبي، تلك القطة التي حازت شهرة عالمية على الإنترنت بوجهها العبوس دائما.
وقال أصحابها في بيان إن غرامبي نفقت يوم الثلاثاء إثر مضاعفات ناتجة عن التهاب في المسالك البولية.
وساعدت قطة أريزونا في "رسم البسمة على وجوه ملايين البشر".