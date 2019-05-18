ماذا يحدث عندما تفتح إناء عسل في الفضاء؟
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ماذا يحدث عندما تفتح إناء عسل في الفضاء؟

  • 18 مايو/ أيار 2019

قام رائد الفضاء الكندي ديفيد سان جاك إناء عسل في الفضاء عند الجاذبية صفر.