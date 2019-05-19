صراع العروش: لماذا جذب المشاهد العربي؟

تعرض الليلة آخر حلقة من المسلسل الذي جذب ملايين من المشاهدين حول العالم، صراع العروش
الذي وصل عدد مشاهدي حلقاته إلى ١٧ مليون شخص حول العالم
لكن لماذا يتابع المشاهد العربي هذا المسلسل؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تعرض الليلة آخر حلقة من المسلسل الذي جذب ملايين من المشاهدين حول العالم، صراع العروش
الذي وصل عدد مشاهدي حلقاته إلى ١٧ مليون شخص حول العالم
لكن لماذا يتابع المشاهد العربي هذا المسلسل؟