صراع العروش: لماذا جذب المشاهد العربي؟
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صراع العروش: لماذا جذب المشاهد العربي؟

  • 19 مايو/ أيار 2019

تعرض الليلة آخر حلقة من المسلسل الذي جذب ملايين من المشاهدين حول العالم، صراع العروش

الذي وصل عدد مشاهدي حلقاته إلى ١٧ مليون شخص حول العالم

لكن لماذا يتابع المشاهد العربي هذا المسلسل؟