هل هذا أصعب سباق ماراثون في العالم؟

أكثر من 1500 متسابق من عشرات الدول المختلفة شاركوا في مارثون رياضي على سور الصين العظيم.
يتعين على المشاركين تسلق 5164 درجة سلم و العبور على طرق شديدة الصعوبة
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أكثر من 1500 متسابق من عشرات الدول المختلفة شاركوا في مارثون رياضي على سور الصين العظيم.
يتعين على المشاركين تسلق 5164 درجة سلم و العبور على طرق شديدة الصعوبة