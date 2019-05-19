هل هذا أصعب سباق ماراثون في العالم؟

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ماراثون سور الصين العظيم

  • 19 مايو/ أيار 2019

أكثر من 1500 متسابق من عشرات الدول المختلفة شاركوا في مارثون رياضي على سور الصين العظيم.

يتعين على المشاركين تسلق 5164 درجة سلم و العبور على طرق شديدة الصعوبة

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