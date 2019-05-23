يعاني النحالون في غزة من ضعف الإنتاج وقلة العسل في المناحل مما يشكل خطرا على قرابة 500 عائلة تعتمد على هذه المهنة كمصدر دخل.

ويقول أحد النحالين إن خلية النحل الواحدة كانت في الأعوام السابقة تنتج حوالي 12 كيلوغراما من العسل أما اليوم فقد نقص إنتاجها إلى أقل من النصف.

أسباب عدة أدت إلى هذا التراجع، أهمها قيام الجيش الإسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الموجودة قرب الشريط الحدودي لغزة، ورشَّ مبيدات سامة على الأزهار والأشجار، وهو الأمر الذي يؤدي إلى هروب النحل أو حتى موته بسبب الأمراض داخل الخلية.

وما زاد الأمر تعقيدا، عدم القدرة على استيراد الأدوية واللقاحات بسبب الحصار.