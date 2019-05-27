"هذا النصر لمصر كلها وليس للزمالك فقط"

تمكن نادي الزمالك المصري من تدوين اسمه في قائمة الأندية الفائزة بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

انتهت مباراة العودة بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية شمال مصر بهدف نظيف لنادي الزمالك سجله المدافع محمود علاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استخدام تقنية (الفار).

وبنهاية المباراة التجأ الحكم لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالبطولة وافتتح المغربي خالد بوطيب التسجيل لنادي الزمالك بينما أضاع حمدي العشير لاعب نهضة بركان الركلة الأولى لفريقه